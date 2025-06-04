PCA Arbitrage3X EA

5

주성분 분석(PCA) 방법은 대량의 데이터에서 시장 움직임을 결정하는 가장 중요한 요인을 추출하는 정량적 수학적 접근 방식입니다. 이 자문에서는 PCA가 여러 자산의 과거 가격 움직임을 동시에 분석하여 시장 전체의 공통적인 움직임(즉 주성분)이 자산 동향에 어떤 영향을 미치고, 어떤 움직임이 통계적으로 이례적인 편차를 보이는지 파악합니다. 이 정보를 바탕으로 자문은 시장 전반의 변동 영향을 최소화하는 균형 잡힌 포지션을 구성합니다.

자문에서의 작동 원리

데이터 기반의 질적 신호:
전통적인 기술적 지표(이동평균이나 오실레이터 등)는 종종 상충되는 신호를 내거나 설정 값에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 반면 PCA는 정량적 방식으로 과거 통계적 금융 데이터를 직접 사용하여 작동합니다. 여러 자산 간 상호작용 결과로 형성된 주요 움직임이나 패턴을 추출함으로써, 보다 객관적인 신호를 생성합니다.

야코비 알고리즘 적용:
주성분을 계산하기 위해 자문은 야코비 알고리즘(Jacobi Algorithm)—행렬의 고유값과 고유벡터를 구하는 효율적인 방법 중 하나—을 사용합니다. 이를 통해 시장 전체 정보와 개별 종목 간 상대적 움직임 중 어떤 부분이 현재 시장에서 가장 중요한지 객관적으로 판단할 수 있습니다.

기계 학습 및 자동화:
PCA 방법은 기계 학습의 일환으로 볼 수 있습니다. 즉, 과거 통계적 금융 데이터를 학습한 뒤 그 결과를 이용해 예측과 포지션 형성에 적용합니다. 이러한 접근 방식 덕분에 자문은 시장 변화에 자동으로 적응하며, 주관적 평가에 의존하지 않고도 전략을 운용할 수 있습니다.

절대 마틴게일, 포지션 평균화, 그리드 트레이딩 무제한!

PCA 전략의 장점

객관성 및 신뢰성:
전통적 지표(예: 이동평균, 오실레이터)에 기반한 규칙은 종종 애매하거나 상충되는 신호를 내며, 설정값에 따라 성능이 크게 달라집니다. 반면 PCA는 기계 학습 지원 하에 정량적 수학 계산을 사용하여 작동합니다. 즉, 거래의 진입과 청산이 시계열 및 금융 데이터 통계에 기반한 객관적인 기준으로 결정됩니다.

분산 투자 및 시장 중립성:
여러 자산을 동시에 분석함으로써, 시장 중립적인 포트폴리오 구성(롱/숏 균형)을 가능하게 합니다. 여기에서 롱 포지션과 숏 포지션은 전체 시장 움직임에 의한 리스크를 최소화하도록 균형을 이루도록 설정됩니다. 이는 변동성이 높은 시기에 자본을 보호하는 데 매우 유용합니다.

변동성 변화에 대한 적응성:
PCA와 ATR(평균실제범위) 지표를 결합하면, 현재 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 자동으로 조절할 수 있습니다. 결과적으로 전략이 보다 유연해져 시장 조건 변화에 신속히 대응할 수 있습니다.

정량 분석의 우위:
기술적 지표 기반 방법은 통계적 우위가 불확실할 때가 많고, 설정값에 과하게 의존할 수 있습니다. 반면 PCA는 실제 과거 데이터를 사용하여 지속적인 패턴을 찾아내므로, 장기적으로 보다 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.

요약
본 자문에 PCA를 적용한다는 것은 시장 데이터에서 중요한 정보와 잡음을 분리하는 강력한 정량적 도구를 사용한다는 의미입니다. 야코비 알고리즘을 통한 계산 자동화와 ATR을 통한 변동성 평가를 결합하여, 시장 중립 포지션을 구축하고 시스템 리스크를 최소화하며 객관적이고 수학적인 근거에 기반한 의사결정을 가능하게 합니다. 이러한 방식은 전통 기술 지표 기반 전략보다 신뢰할 만한 신호를 제공하여, 주관적 설정에 의한 오류를 줄이고 보다 안정적인 결과를 제공할 수 있습니다.

트레이더에게 주는 최종 가치
PCA를 활용하면 시장 움직임에서 중요한 요인을 추출하여 “노이즈”와 우연한 변동을 배제할 수 있습니다. 즉:

  • 역사적 데이터에 기반한 질적 신호에 집중할 수 있으며, 투기적 예측에 의존하지 않습니다.

  • 형성된 시장 중립 포지션은 시장 심리에 상관없이 자산 간 상대적 차이를 통해 성과가 결정되도록 돕습니다.

  • 자동화된 위험 관리로 현재 시장 조건에 맞춰 전략을 조정하여, 변동성이 높은 시기에도 자본을 보호할 수 있습니다.

따라서 PCA는 단순한 수학 알고리즘을 넘어, 트레이더가 보다 근거 있는 결정을 내리고 시스템 리스크를 줄이며 변화하는 시장에서도 규율을 유지할 수 있도록 돕는 도구입니다. 이 전략은 전통적 기술 지표 기반 전략보다 안정성을 추구하는 트레이더에게 특히 유용합니다.


자문 사용 안내

  1. 차트에 적용하기

    차트 선택:
    자문은 자동으로 현재 차트 심볼을 첫 번째 자산으로 사용하므로, 전략의 핵심이 될 자산 차트를 먼저 엽니다. 두 번째와 세 번째 자산(예: USTEC, US30)은 입력 파라미터에서 설정합니다.
    중요: 상호 상관관계가 높은 세 가지 자산을 선택해야 합니다. 예를 들어 SPY-QQQ-IWM, GDX-GLD-GDXJ, COP-XOM-CVX 등이 있습니다.

    차트에 연결하기:
    선택한 자산 차트 위에 자문을 드래그하면 ‘전문가 설정’ 창이 열리며, 수정 가능한 모든 입력 파라미터가 표시됩니다.

  1. 자문 파라미터 및 권장 설정

      Symbol2, Symbol3
      설명: PCA 계산에 사용되는 두 번째 및 세 번째 자산의 심볼을 지정합니다.
      권장 사항: 시장 중립 포지션을 얻기 위해 기본 심볼과 상관 관계가 높은 자산을 지정하세요.

      MagicNumber
      설명: EA가 여는 거래의 고유 식별자입니다.
      권장 사항: 다른 EA와 충돌을 피하기 위해 고유한 숫자를 사용하세요.

      ATR_Period
      설명: ATR(평균 실체 범위) 지표 계산 기간입니다.
      권장 사항: 변동성 변화에 맞춰 전략을 조정할 필요가 없으면 기본값(14)을 유지하세요. 또는 보다 안정적이고 현실적인 변동성 지표를 원할 경우 200까지 늘리세요.

      Dispersion
      설명: 컴포넌트 분산 품질 검사 값입니다.
      권장 사항: 대부분의 분산 품질 지표에 적합한 기본값(0.3)을 유지하세요. 보다 안정적인 “신호” 효율성을 위해 0.7까지 늘릴 수 있습니다. 최적화 범위는 0.0~1.0, 스텝 0.05입니다.

      Window for PCA
      설명: PCA 계산을 위한 히스토리 기간(바 수)입니다.
      권장 사항: 계산의 안정성을 위해 충분한 기간(일반적으로 350 500바)을 설정하세요. 최적화 범위는 50 500입니다.

      Alpha
      설명: Score2 신호의 임계값입니다. 값이 [–Alpha; Alpha] 범위를 벗어나면 EA가 시장 진입을 고려합니다.
      권장 사항: 신호 민감도에 따라 조정하세요. 값이 클수록 진입 빈도가 감소합니다. 최적화 범위는 0~2, 스텝 0.1입니다.

      Risk limit in % of Balance
      설명: 거래에 할당할 전체 자본을 결정하는 계좌 잔고 대비 위험 비율(%)입니다.
      권장 사항: 계좌 위험 수준에 맞는 값을 설정하세요. 예를 들어, 3종 자산 바스켓에 투자할 고정 금액을 설정할 수 있습니다. 보수적 설정의 일반 규칙은 바스켓당 계좌 잔고의 2%~3%입니다.

      TakeProfit in % of Risk и StopLoss in % of Balance
      설명: 위험 한도 대비 포지션 바스켓 청산을 위한 TP(수익실현) 값입니다.
      권장 사항: 수익 목표와 허용 리스크 수준에 따라 TP 수준을 설정하세요.

      StopLoss in % of Balance
      설명: PCA 바스켓 트레이딩에서 SL은 일반적으로 계좌 잔고 기준 기본 손실 또는 허용 최대 드로우다운으로 설정됩니다.
      권장 사항: 자신의 리스크 허용 한도에 따라 크기를 선택하세요. 일반 권장 사항은 계좌 최대 드로우다운 15%~25%입니다.

      TradingStartHour/TradingStartMinute 및 TradingEndHour/TradingEndMinute
      설명: EA가 TP/SL에 따라 포지션을 오픈/클로즈할 수 있는 거래 시간대입니다.
      권장 사항: 거래하고 싶은 세션의 시작 시각부터 종료 시각까지 지정하세요.

      Exit positions on TP/SL only during trading hours
      설명: TP/SL 달성 시 거래 시간에만 포지션을 종료할지 여부를 결정하는 플래그입니다.
      권장 사항: TP/SL 달성 시에도 지정된 거래 시간대를 준수하려면 true로 설정하세요. 특히 24/7 거래되는 CFD 포지션이 자동 종료되는 것을 방지할 때 유용합니다.

      BasketRetryAttempts 및 BasketRetryDelayMS
      설명: 포지션 오픈/클로즈 시 재시도 로직을 제어하는 매개변수입니다.
      권장 사항: 기본값(예: 5회 시도, 100ms 지연)은 대부분 상황에 적합하지만, 네트워크 불안정 또는 서버 장애 시 상황에 맞게 조정하세요.

  2. 일반 사용 권장 사항

    테스트:
    실계좌에 적용하기 전 반드시 전략 테스터 및 데모 계좌에서 충분히 테스트하세요. 이 전략은 정밀한 정량 알고리즘이므로, 고품질 실데이터(예: Ducascopy)로만 테스트하고 최적화해야 합니다. 그래야 다양한 시장 상황에서 전략 성과를 정확히 파악할 수 있습니다.

    모니터링:
    자문은 포트폴리오 무결성 검사 및 주문 재시도 메커니즘을 내장하고 있지만, 변동성이 급변할 때나 브로커 측 기술 문제가 발생할 경우 주기적으로 동작 상태를 확인하는 것이 좋습니다.

    파라미터 조정:
    시장 상황에 따라 파라미터를 조정하세요. 예를 들어, 시장이 더 변동성이 커질 때는 ATR 기간이나 전체 리스크(RiskAmountCurrency)를 재검토할 필요가 있습니다.

    문서화 및 피드백:
    사용 중 관찰 결과와 파라미터 조정 사항을 기록해 두면 장기적으로 전략 성과 향상에 도움이 됩니다. 로직에 의문이 생기거나 도움이 필요하면 추가 자료나 지원을 참조하세요.

    중요: 본 전략은 포트폴리오(trading basket) 방식입니다. 하나의 바스켓에서 많은 수익을 기대하기보다는, 최소 3~5개의 바스켓(각 바스켓마다 3개 자산)으로 포트폴리오를 구성하고, 리스크 정책에 따라 자본을 분산하는 것이 효율적입니다.

위 가이드를 따르면 자문 작동 원리와 주요 파라미터를 명확히 이해할 수 있으며, 자신의 거래 스타일과 리스크 성향에 맞게 전략을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 PCA 기반 시장 중립 헤지 전략을 효과적으로 운용할 수 있습니다.

“전문가들은 대개 지식이나 기교, 심리력이 뛰어나서 돈을 버는 것이 아닙니다. 그들은 완전히 다른 방식으로 게임을 하기 때문에 수익을 올립니다.”

거래 접근 방식을 바꾸고, 성공적인 헤지펀드와 트레이딩 기업에서 사용하는 ‘다른’ 규칙과 방법을 도입해 보세요.

당신의 미래는 내일이 아니라 오늘 당신이 행하는 일로 만들어집니다. 표준 알고리즘을 넘어 새로운 위험 관리 기법을 찾고자 한다면, PCA Arbitrage3X EA가 바로 필요한 도구입니다. 도전을 수락하고 자신의 미래에 투자하여 한 단계 높은 전문성으로 시장을 관리해 보세요. 망설이지 말고 지금 PCA Arbitrage3X EA를 구입하여 거래에 새 활력을 불어넣으십시오!

p.s. PCA Arbitrage3X EA의 가격은 매우 빠르게 상승할 예정이니, 할인된 가격으로 구매할 기회를 놓치지 마십시오!

면책 조항:
거래는 특히 Forex 및 CFD, 선물을 이용할 때 상당한 수준의 리스크가 수반됩니다. 레버리지를 사용하면 잠재적인 수익과 손실이 모두 커질 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있으며, 때로는 그 이상을 잃을 수도 있습니다. 손실을 감당할 수 없는 자금을 투자하지 마십시오.
미래 수익에 대한 보장은 전혀 없습니다. 과거 또는 테스트 전략에서 나타난 성과가 미래에도 동일하게 재현된다는 보장은 없습니다.





리뷰 1
Bassem Ibrahim Mohamed Attia
287
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.20 16:37 
 

good EA , and author very copertion

추천 제품
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
친애하는 트레이더 여러분, 저는 여러분께 저희의 최신 프로젝트를 소개하게 되어 매우 기쁩니다. EA BitBull. 진정한 암호화폐 트레이딩이 이제 현실이 되었습니다! 이 전략이 매우 독특하기 때문에 라이선스 수를 제한하여 판매하고자 합니다. 따라서 판매를 제한하기 위해 가격은 점진적으로 상승할 것입니다. 다음 가격은 790 USD입니다. 전 세계의 존경하는 파트너들의 도움으로 혁신적인 암호화 전략을 개발하는 데 성공했습니다. 이 전략은 트렌드 추종 원칙과 평균 회귀 전략을 완벽하게 결합합니다. RNN(순환 신경망) 및 LSTM(장단기 메모리 네트워크)과 같은 고급 신경망을 활용합니다. BTC BitBull EA가 성공적으로 완료된 후, 이제 ETH/BTC 및 ETH/USD 거래 페어에 집중하고 있습니다. 이 기술을 활용하기 위해 사전 거래 경험이 전혀 필요하지 않다는 점이 특히 주목할 만합니다! 최적의 결과를 위해 다음 설정 및 구성을 준수하고 적용해야 합니다: 브로커
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Experts
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   는 EURUSD + AUDUSD + AUDCAD 시장의 취약성을 식별하기 위한 다중 통화, 유연하고 완전 자동화되고 다면적인 개방형 도구입니다! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA 가이드 신호 수수료 브로커 환불 업데이트 내 블로그 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 590 $  이것       이다       다중   통화       체계       저것       허용합니다       너에게       다양화하다       당신의       위험       여러   통화
Prospector Scalper EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Prospector Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that scalps during high volatility periods using a hybrid lot multiplication algorithm. The EA trades using market orders and hides its decision making from the broker. This EA will work on any pair but works best on EURUSD and USDJPY on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more
FREE
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Idea Converter
Ivan Simonika
Experts
The bot is a scalpel and works with ticks accordingly. The bot works on any type of account: netting, hedging. For Works with 5-digit quotes. The bot does not use the history stored in the database to work. For his own needs, he uploads historical data online, creating his own database. In order to achieve good results in the real ticks mode on the tester, it is necessary to carry out optimization. The internal optimizer, after optimizing according to the specified principle, selects those set
Grid Hedging Modular
Kamel Zerki
Experts
Grid Hedging (Modular) Introducing Grid Hedging (Modular), the ultimate trading tool designed to revolutionize your trading experience! This expert advisor (EA) is a powerful and versatile system that opens up a whole new world of possibilities for traders of all levels. Whether you're a seasoned pro or just starting in the trading world, this EA is tailored to adapt to your unique trading style. So, what can this EA do? Grid Hedging (Modular) allows you to trade with a completely modular gri
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
AO Trade 시스템은 경매 또는 뉴스 시간을 기준으로 하여 다른 특정 주문 시간과 비교하여 시장 트렌드를 예측하기 위해 특별히 설계되었습니다. **EA에서 사용하는 모든 시간 매개 변수는 귀하의 터미널 시간을 기반으로 합니다. 다양한 브로커들은 서로 다른 GMT 시간대에서 작동할 수 있으며, 여름 시간 조정으로 인해 더욱 다양할 수 있습니다.** **구현하기 전에 귀하의 터미널에 맞는 시간 설정을 주의 깊게 확인하십시오.** 권장 설정: M1 시간대에서 사용 HK50 / DE40 / ustec / UK100 시간 체크 중에는 특정 체크 시간 분(1.2 체크 시간 분) 후에 가격 확인이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 이 설계는 의도적으로 이루어졌으며, 참조중인 바(bar)가 완료되도록하고, 주문 시간과의 정확한 비교를 위해 개방, 고점, 저점 및 종가 값을 활용할 수 있도록 합니다. 설정 -----------------1 타이머------------------- 1.1
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experts
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Experts
주문 바구니를 "해결"하기 위한 적응형 시스템을 갖춘 그리드 고문은 계정에서 수익성이 없는 위치를 복원하는 데 사용할 수도 있습니다. 선형 회귀 채널 내에서 작동하며 여러 조건에 대해 입력합니다. 신호는 선형 회귀 채널의 방향, 지수 이동 평균, 평균 일일 변동성을 사용한 다음 가격이 벗어날 경우 주문 그리드를 구축합니다. 그리드 단계를 구성할 수 있으며 가격이 우리에게 불리한 경우 일정 수의 주문 후 계정 복구 기능(인출 감소)이 활성화되고 가장 먼 수익성이 없는 주문은 이익이 있는 반대 주문으로 마감하여 감소됩니다. 따라서 EA는 거의 모든 반동 없는 움직임과 하락을 극복합니다. 차트는 이익에 대한 정보를 표시하고 회귀 채널 자체를 그립니다. Expert Advisor는 또한 수동 모드로 개설되거나 다른 Expert Advisor가 개설한 거래를 동반할 수 있습니다. 이는 거래를 해결하고 계정을 플러스로 만듭니다. 권장 입금액은 $500부터입니다. 타임프레임 M15
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Experts
BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Quant Fleet MT5 2.0 소개! Quant Fleet는 USDJPY를 대상으로 다섯 개의 독립적인 전략을 통해 폭넓은 분산 투자를 실행합니다. Quant Fleet MT5 1.0과의 차이점은, 여섯 개의 하위 전략이 성과를 보조하고 있다는 점입니다. 출시 프로모션: 최초 20개가 판매되면 가격이 인상됩니다. 공개 그룹:  Join 설명서 및 프리셋:  click here 신호:  click here 주요 특징 간편한 설치: 몇 단계만으로 준비 완료 – USDJPY 차트에 알고리즘을 드래그하고 set파일을 로드하면 됩니다. 안전한 리스크 관리: 마틴게일, 그리드 등 위험한 자금 운용 방식은 일절 사용하지 않으며, 거래당 고정된 리스크(잔고 대비 비율)를 적용합니다. 안정적인 성장: 장기적인 안정성을 목표로 설계되어, 포트폴리오에 추가 가능한 알고리즘입니다. Prop 펌 친화적: 낮은 일일 손실률 및 역사적으로 낮은 최대 손실률 사용자 설정 가능: 개인의 거래 성
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - 제품 설명 개요 VIX Momentum Pro는 VIX75 합성 지수 전용으로 설계된 정교한 알고리즘 거래 시스템입니다. 이 알고리즘은 합성 변동성 시장에서 고확률 거래 기회를 식별하기 위해 독점적인 모멘텀 탐지 기술과 결합된 고급 다중 시간프레임 분석을 사용합니다. 거래 전략 Expert Advisor는 여러 시간프레임에 걸쳐 가격 움직임을 분석하는 포괄적인 모멘텀 기반 접근법으로 작동합니다. 시스템은 VIX75 특성에 특화된 가격 패턴의 수학적 분석을 통해 방향성 모멘텀을 식별합니다. 진입 신호는 모멘텀 수렴, 변동성 임계값, 방향성 편향 확인을 포함한 여러 기술적 조건이 일치할 때 생성됩니다. 이 전략은 기존 지표 의존성을 피하고 대신 합성 지수 행동에 특별히 보정된 독점 수학 모델에 의존합니다. 이 접근법은 알고리즘이 합성 시장의 독특한 24/7 거래 환경에서 효과적으로 작동할 수 있게 합니다. 위험 관리 VIX Momentum Pro
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – VENOM LABS에서 개발한 정밀한 US30 스캘핑 EA 절대로 계좌를 터뜨리지 않는 EA SIGNAL   : https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Exness와 같은 다른 시간대를 사용하는 브로커의 경우, 브로커가 GMT+3이 아니면 마지막 입력을 TRUE 로 설정하십시오. 30분 타임프레임만 사용하세요. ️ 경고 : 시간대 또는 타임프레임 설정이 잘못되면 EA가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 출시 가격은 단 24시간! 지금 바로 구매하세요! Venom US30 Scalp란? Venom US30 Scalp은 US30 (다우존스 지수)의  H1 타임프레임에 최적화된 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 오직 독자적인 수학 알고리즘에 기반하며, 인디케이터, 뉴스 트레이딩, 그리드 또는 마틴게일 전략은 전혀 사용하지 않습니다. VENOM LABS에서 설계한 이 EA는, 단기 수익이나 유행보
NeuroNNX
Andriy Sydoruk
Experts
Very simple work on the principle of work. The elementary neural network is used, with the help of which the normalized RSI indicator is analyzed, the neural network has three outputs. One is responsible for the direction of trade, the other two for stop loss and take profit. Thus, by optimizing the coefficients of the neural network (this is the usual optimization using a genetic algorithm), we get a well-adapted network to work in the future. Sampling according to the results of optimization m
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Prop Firm Killer EA - Trend Validation & Risk Control   Prop Firm Killer EA is a powerful Expert Advisor designed specifically for traders looking to maximize performance in prop firm accounts. By combining advanced risk management, trend validation, and session-based trading control, it optimizes every trade while protecting your capital. Key Features Account Management: Track account balance, monitor high-impact events, and control trade panel visibility directly on your chart. Advanced Risk
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
유틸리티
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
Experts
The fully automated Expert Advisor built exclusively for XAU/USD (Gold). This EA combines a high-probability, three-EMA trend-following strategy with a professional two-stage risk management system to secure profits quickly and efficiently. Optimized for the M1/M5 timeframes. ​ The Strategy: Filtered 3-EMA Crossover ​Our system utilizes three Exponential Moving Averages to confirm both momentum and trend direction, dramatically reducing false signals common in basic crossover EAs. ​Fast EMA (
Apparatus Aurum EA
Wilfred Early
Experts
The Apparatus Aurum is a MetaTrader 4 & 5 ONLY EA used to determine and predict market structure reversals. An EA that’s fully AI driven with market learning tools specializing in minimizing risk and maximizing profits(Moderate risk). A tool designed behind a lot of passion, market experience, backtesting and fundamental intelligence where Gold CDF(contract for difference)is heavily watched and analyzed. Though, it shows its abilities to handle other pairs; AUDUSD, USDJPY very well! For Gold(XAU
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Experts
(Feel free to download this at absolutely no cost, if you like it I have a scalping manager here:  https://www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Feel free to suggest on improvements that can be implemented. This EA will forever remain free.] Timeframe: 5 Min upwards (The 1 minute timeframe has very short candles, stoploss cannot be set) Currencies: Multi Settings: Lotsize: the trading volume for the EA How long a position will be held: 900 000 milliseconds for the 5 minute time or an equav
FREE
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Experts
This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
Range Lover
Sio Kei Wong
Experts
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experts
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Adaptive trader
Tshemokgolo Douglas Kgeresi
Experts
Adaptive AI Trader - Complete User Guide Overview The   Adaptive AI Trader   is a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that combines neural network technology with traditional technical analysis to execute automated trades. This EA is designed for both novice and experienced traders who want to leverage AI-powered trading strategies. Key Features   AI-Powered Trading Neural Network Prediction : Uses machine learning to predict price movements Adaptive Learning : Continuous
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
지표
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
Quantum bot
Samuel Bedin
Experts
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
Experts
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다. (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함) 특징: 19 개별 신호 - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다. 포괄적인 화면 디스플레이 - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨): 신호 패널 - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널 - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이 기능을 사용하려면 Metat
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5는 완전히 자동화된 "풀백" 거래 시스템으로, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD와 같은 인기 있는 "풀백" 통화쌍 거래에 특히 효과적입니다. 이 시스템은 외환 시장의 주요 패턴인, 특정 방향으로 급격한 움직임 이후 가격이 되돌아오는 특성을 활용합니다. 시간 프레임: M15 기본 통화쌍: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD 추가 통화쌍: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD EA 구매 후, 반드시 개인 메시지를 보내주세요. 비공개 그룹에 초대하고, 설정 파일 및 추가적인 상세 지침을 보내드립니다. 모든 구매자가 EA를 설치하고 설정하는 것을 도와드립니다. EA를 처음 사용하는 경우, 사용 방법을 자세히 알려드립니다. EA 설정: OneChartSetup을 사용하면 단일 차트에서 모든 통화쌍을 실행할 수 있습니다 (M15 시간 프레임만 해당). 이 EA는 스프레드, 슬리피지 또는 기타 브로커 관련
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experts
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON – Expert Advisor for XAU/USD (MT5) XAURON is an Expert Advisor for automated trading on XAU/USD , designed to operate on M5 and M15 timeframes using a structured breakout logic with integrated management rules. The EA continuously analyzes market conditions and activates trading only when predefined technical criteria are met , maintaining a controlled and consistent operational behavior. Trading approach XAURON uses adaptive algorithms to evaluate market context and identify potential pr
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experts
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
APE (Alpha Prop Edge) 소개 APE는 **평균 회귀 전략(Mean Reversion)**을 기반으로 개발된 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다. 시장의 과도한 가격 확장을 감지하고, 사전에 정의된 조건에 따라 반대 방향으로 진입합니다. 이 시스템은 일일 손실 제한, 자동 청산 기능 등 리스크 관리 기능을 내장하고 있으며, 계좌 크기나 거래 환경에 따라 사용자 설정이 가능합니다. APE는 광범위한 과거 데이터 백테스트를 통해 구조적 안정성을 검증하였으며, 포지션 조절 및 리스크 관리를 이해하는 경험 많은 사용자에게 적합합니다. 리스크 관리 기능: 설정 가능한 일일 최대 손실 제한 목표 수익 도달 시 자동 청산 기능 보수형, 중립형, 공격형 등의 리스크 프로파일 설정 가능 기술적 특징: 시장의 과도한 움직임을 활용한 반대 매매 전략 자산 보호를 위한 내부 보호 기능 포함 평가 계좌 및 펀딩 규칙에 맞춘 유연한 설정 가능 테스트, 전략 연구 및 통제된 실
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experts
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experts
Master Oscillators를 만나보세요, 이것은 거래를 단순하고 유연하게 만드는 봇입니다! RSI, CCI, 또는 Stochastic 신호 중에서 선택하고 당신만의 전략을 구축하세요. 이 봇은 MA 필터, 동적 로트 크기, Kelly Criterion 계산기, 동적 SL 및 TP 레벨 등 많은 도구를 제공합니다. 당신의 거래 스타일에 관계없이, Master Oscillators는 여기에 있습니다. 이것은 중요한 정보, 통계 등을 제공하면서 항상 당신의 거래를 안전하게 유지합니다. 만약 당신이 언제나 당신만의 거래 봇을 만들고 싶었지만 방법을 몰랐다면, Master Oscillators가 도와줄 수 있습니다. 오늘부터 Master Oscillators를 사용해보시고 당신의 거래를 향상시켜보세요! 사용자 가이드:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/753361 신제품!!! 안티 마틴게일 시스템 도입! 이제 매우 낮은 리스크로 높은 수익을 얻을 수 있
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
340% 연간 수익률, 정말 죄송합니다! 네, 맞게 읽으셨습니다: 이 340% 연 수익률의 백테스트 결과는 거의 부끄러울 정도로 놀랍습니다. 하지만 오해하지 마세요 – 이건 마케팅 트릭이 아니라, 깔끔한 프로그래밍과 정직한 백테스트의 결과입니다. 물론 이런 꿈같은 수익률이 영원히 지속될 수는 없습니다. 몇 년이 지나면 어느 EA든 백테스트에서 결국 롯트 크기 한계에 도달하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 Stealth 150 DE40은 알고리즘이 ‘제한 없이’ 운용될 때 무엇이 가능한지 보여줍니다. 그래서, 수익률에 대해 미리 사과드리며——이제 본격적으로 이 전문가 어드바이저를 소개합니다. Stealth 150 DE40 – DAX (DE40, .DE40Cash, GER40) 전용 브레이크아웃 EA 보이지 않는다. 멈추지 않는다. 타협 없는 투명성. Stealth 150 DE40이 하는 일은? Stealth 150 DE40은 DAX (DE40, .DE40Cash, GER
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experts
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
제작자의 제품 더 보기
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
지표
정밀한 통계와 역동적인 자본 배분의 세계에 최첨단 도구인 PCA Arbitrage 3X 와 함께 몰입해보세요. 이 인디케이터는 엘리트 트레이더들이 시장 움직임 속 숨겨진 규칙성을 찾아내기 위해 사용하는 **주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)**을 기반으로 제작되었습니다. 고급 **야코비(Jacobi) 알고리즘(ML)**을 통해 고유값과 고유벡터를 계산하여, 복잡한 과거 데이터를 명확한 진입 및 포지션 관리 신호로 변환합니다. 이 접근 방식을 적용하면 신중한 의사결정을 내릴 수 있고, 불확실성을 최소화하며, 위험과 성과 간의 균형을 향상시킬 수 있습니다. PCA (Principal Component Analysis) 메소드가 과거 데이터에서 어떻게 작동하는지 보려면 무료로 테스트 할 수 있습니다. 주성분 분석(PCA) 방법 기반 전문가 어드바이저. 인디케이터 사용 방법 이 버전은 무료 예시용으로, 기능이 제한되어 있으며 오로지 데모 목적으
FREE
ZScore Cointegration
Oleksandr Art'omenko
지표
The indicator calculates and displays the Z-Score spread (cointegrated spread) between two financial instruments. It is based on the ordinary least squares (OLS) method to estimate the relationship coefficient between the prices of two symbols and then normalizes the spread distribution into Z-Score values. In a separate indicator window you will see: Main Z-Score line (red) Upper and lower thresholds (silver, dashed), set by the user When the thresholds are reached the indicator signals a poten
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Experts
PCA Pairs Trader Pro — 전문가용 EA로서 주성분 분석(PCA) 방법을 기반으로 다섯 개 자산으로 구성된 포트폴리오에서 최적의 자산 쌍을 자동으로 찾아 두 개의 LONG 및 SHORT 포지션으로 시장 중립 헤징 포지션을 구축합니다. 전통적인 페어 트레이딩이 단일 페어만을 분석하는 것과 달리, PCA Pairs Trader Pro는 다차원 통계 분석을 수행하여 숨겨진 패턴을 식별하고 수동 설정 없이 변화하는 시장 여건에 적응합니다. “전문가들은 일반적으로 뛰어난 지식이나 고도의 기술을 가진 것이 아닙니다. 그들은 완전히 다른 게임을 하기 때문에 수익을 창출합니다.” 거래 방식을 바꾸십시오. 성공적인 대형 기관과 헤지펀드가 사용하는 ‘다른’ 규칙과 접근 방식을 도입하십시오. 이 제품은 평생 라이선스 10부 한정으로 제공됩니다. EA 가격은 빠르게 상승할 예정이니, 평생 라이선스를 소유할 수 있는 특별 할인가로 지금 바로 구매하세요! 이후에는 대여 방식만 제공됩니다.
필터:
Bassem Ibrahim Mohamed Attia
287
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.20 16:37 
 

good EA , and author very copertion

Oleksandr Art'omenko
817
개발자의 답변 Oleksandr Art'omenko 2025.07.21 23:19
Thank you for your feedback. Always available to help!
리뷰 답변