- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Load
파일에서 데이터 배열을 로드합니다.
|
virtual bool Load(
Parameters
file_handle
[in] 이전에 FileOpen(...) 함수를 사용하여 연 이진 파일의 핸들.
Return Value
성공적으로 완료되면 true, 오류면 false.
Note
파일에서 배열 요소를 읽을 때 CArrayObj::CreateElement(int) 메서드를 호출하여 각 요소를 만듭니다.
예제:
|
//--- CArrayObj::Load(int) 예제