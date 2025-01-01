MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArray
CArray
CArray 클래스는 동적 변수 배열의 기본 클래스입니다.
Description
클래스 CArray는 동적 변수 배열(메모리 할당, 정렬, 파일 작업)에서 동작합니다.
Declaration
class CArray : public CObject
Title
#include <Arrays\Array.mqh>
상속 계층
CArray
직계 종속
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
그룹별 클래스 메서드
Attributes
배열의 증분 크기를 가져옵니다
배열의 증분 크기를 설정합니다
배열의 요소 수를 가져옵니다
추가 메모리 할당 없이 사용할 수 있는 배열의 사용 가능한 요소 수를 가져옵니다
메모리 재할당 없이 배열의 가능한 최대 크기를 가져옵니다
지정된 정렬 모드를 사용하여 정렬되는 배열의 플래그를 가져옵니다
배열의 정렬 모드를 가져옵니다
메서드 클리어
|
메모리 해제 없이 모든 배열 요소를 삭제합니다
메서드 설정
|
지정된 옵션으로 배열을 정렬합니다
Input/output
|
virtual Save
파일에 데이터 배열을 저장합니다
virtual Load
파일에서 데이터 배열을 불러옵니다