문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArray 

CArray

CArray 클래스는 동적 변수 배열의 기본 클래스입니다.

Description

클래스 CArray는 동적 변수 배열(메모리 할당, 정렬, 파일 작업)에서 동작합니다.

Declaration

   class CArray : public CObject

Title

   #include <Arrays\Array.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

직계 종속

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

Step

배열의 증분 크기를 가져옵니다

Step

배열의 증분 크기를 설정합니다

Total

배열의 요소 수를 가져옵니다

Available

추가 메모리 할당 없이 사용할 수 있는 배열의 사용 가능한 요소 수를 가져옵니다

Max

메모리 재할당 없이 배열의 가능한 최대 크기를 가져옵니다

IsSorted

지정된 정렬 모드를 사용하여 정렬되는 배열의 플래그를 가져옵니다

SortMode

배열의 정렬 모드를 가져옵니다

메서드 클리어

 

Clear

메모리 해제 없이 모든 배열 요소를 삭제합니다

메서드 설정

 

Sort

지정된 옵션으로 배열을 정렬합니다

Input/output

 

virtual Save

파일에 데이터 배열을 저장합니다

virtual Load

파일에서 데이터 배열을 불러옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 