- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitTime
시간 시계열을 초기화합니다.
|
bool InitTime(
Parameters
indicators
[in] 지표 및 시계열 모음에 대한 포인터.
반환 값
성공이면 true, 그렇지 않으면 false.
참고
시간 시계열은 Expert Advisor가 첫 번째 초기화에 정의된 심볼/타임프레임과 다른 심볼/타임프레임을 사용하는 경우에만 초기화됩니다.