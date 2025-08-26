クォートセクション
通貨 / STLD
株に戻る

STLD: Steel Dynamics Inc

139.84 USD 2.99 (2.18%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STLDの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり135.33の安値と141.25の高値で取引されました。

Steel Dynamics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STLD News

1日のレンジ
135.33 141.25
1年のレンジ
103.17 155.56
以前の終値
136.85
始値
136.23
買値
139.84
買値
140.14
安値
135.33
高値
141.25
出来高
3.161 K
1日の変化
2.18%
1ヶ月の変化
8.17%
6ヶ月の変化
12.89%
1年の変化
10.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K