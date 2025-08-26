通貨 / STLD
STLD: Steel Dynamics Inc
139.84 USD 2.99 (2.18%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STLDの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり135.33の安値と141.25の高値で取引されました。
Steel Dynamics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
135.33 141.25
1年のレンジ
103.17 155.56
- 以前の終値
- 136.85
- 始値
- 136.23
- 買値
- 139.84
- 買値
- 140.14
- 安値
- 135.33
- 高値
- 141.25
- 出来高
- 3.161 K
- 1日の変化
- 2.18%
- 1ヶ月の変化
- 8.17%
- 6ヶ月の変化
- 12.89%
- 1年の変化
- 10.53%
