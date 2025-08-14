КотировкиРазделы
STLD: Steel Dynamics Inc

139.67 USD 8.09 (6.15%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STLD за сегодня изменился на 6.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.43, а максимальная — 141.89.

Следите за динамикой Steel Dynamics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
135.43 141.89
Годовой диапазон
103.17 155.56
Предыдущее закрытие
131.58
Open
137.55
Bid
139.67
Ask
139.97
Low
135.43
High
141.89
Объем
6.563 K
Дневное изменение
6.15%
Месячное изменение
8.04%
6-месячное изменение
12.76%
Годовое изменение
10.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.