STLD: Steel Dynamics Inc
139.67 USD 8.09 (6.15%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STLD за сегодня изменился на 6.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.43, а максимальная — 141.89.
Следите за динамикой Steel Dynamics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
135.43 141.89
Годовой диапазон
103.17 155.56
- Предыдущее закрытие
- 131.58
- Open
- 137.55
- Bid
- 139.67
- Ask
- 139.97
- Low
- 135.43
- High
- 141.89
- Объем
- 6.563 K
- Дневное изменение
- 6.15%
- Месячное изменение
- 8.04%
- 6-месячное изменение
- 12.76%
- Годовое изменение
- 10.39%
