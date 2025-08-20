Dövizler / STLD
STLD: Steel Dynamics Inc
139.27 USD 0.57 (0.41%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STLD fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 138.39 ve Yüksek fiyatı olarak 141.09 aralığında işlem gördü.
Steel Dynamics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
138.39 141.09
Yıllık aralık
103.17 155.56
- Önceki kapanış
- 139.84
- Açılış
- 140.68
- Satış
- 139.27
- Alış
- 139.57
- Düşük
- 138.39
- Yüksek
- 141.09
- Hacim
- 4.652 K
- Günlük değişim
- -0.41%
- Aylık değişim
- 7.73%
- 6 aylık değişim
- 12.43%
- Yıllık değişim
- 10.08%
21 Eylül, Pazar