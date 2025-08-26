Devises / STLD
STLD: Steel Dynamics Inc
139.27 USD 0.57 (0.41%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STLD a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.39 et à un maximum de 141.09.
Suivez la dynamique Steel Dynamics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
138.39 141.09
Range Annuel
103.17 155.56
- Clôture Précédente
- 139.84
- Ouverture
- 140.68
- Bid
- 139.27
- Ask
- 139.57
- Plus Bas
- 138.39
- Plus Haut
- 141.09
- Volume
- 4.652 K
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- 7.73%
- Changement à 6 Mois
- 12.43%
- Changement Annuel
- 10.08%
20 septembre, samedi