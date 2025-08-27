Moedas / STLD
STLD: Steel Dynamics Inc
139.42 USD 2.57 (1.88%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STLD para hoje mudou para 1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 135.33 e o mais alto foi 139.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Steel Dynamics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
135.33 139.49
Faixa anual
103.17 155.56
- Fechamento anterior
- 136.85
- Open
- 136.23
- Bid
- 139.42
- Ask
- 139.72
- Low
- 135.33
- High
- 139.49
- Volume
- 494
- Mudança diária
- 1.88%
- Mudança mensal
- 7.84%
- Mudança de 6 meses
- 12.55%
- Mudança anual
- 10.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh