통화 / STLD
STLD: Steel Dynamics Inc
139.27 USD 0.57 (0.41%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STLD 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 138.39이고 고가는 141.09이었습니다.
Steel Dynamics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
138.39 141.09
년간 변동
103.17 155.56
- 이전 종가
- 139.84
- 시가
- 140.68
- Bid
- 139.27
- Ask
- 139.57
- 저가
- 138.39
- 고가
- 141.09
- 볼륨
- 4.652 K
- 일일 변동
- -0.41%
- 월 변동
- 7.73%
- 6개월 변동
- 12.43%
- 년간 변동율
- 10.08%
