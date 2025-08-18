货币 / STLD
STLD: Steel Dynamics Inc
139.14 USD 0.53 (0.38%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STLD汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点138.17和高点139.94进行交易。
关注Steel Dynamics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STLD新闻
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Steel Dynamics Sees Higher Q3 Earnings on Broad-Based Growth
- Steel Dynamics Gears Up for Strong Q3 2025 Expectations
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- BMO Capital重申对Steel Dynamics股票的"优于大市"评级
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Steel Dynamics stock
- Steel Dynamics预计第三季度各业务板块盈利增长
- Steel Dynamics forecasts Q3 earnings growth across all segments
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Steel Dynamics (STLD) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Nucor Gains 20% in 3 Months: How Should Investors Play the Stock?
- Steel Dynamics (STLD) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Nucor's Steel Mills Shipments Climb: Can Margins Hold in Q3?
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Steel Dynamics Stock?
- Why Is Nucor (NUE) Up 5.2% Since Last Earnings Report?
- Steel Dynamics (STLD) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Steel Dynamics to Acquire Remaining Stake in New Process Steel
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Steel Dynamics to acquire remaining 55% stake in New Process Steel
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
日范围
138.17 139.94
年范围
103.17 155.56
- 前一天收盘价
- 139.67
- 开盘价
- 139.50
- 卖价
- 139.14
- 买价
- 139.44
- 最低价
- 138.17
- 最高价
- 139.94
- 交易量
- 1.049 K
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 7.63%
- 6个月变化
- 12.33%
- 年变化
- 9.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值