STLD: Steel Dynamics Inc
139.84 USD 2.99 (2.18%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STLD hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 135.33 bis zu einem Hoch von 141.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Steel Dynamics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
135.33 141.25
Jahresspanne
103.17 155.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 136.85
- Eröffnung
- 136.23
- Bid
- 139.84
- Ask
- 140.14
- Tief
- 135.33
- Hoch
- 141.25
- Volumen
- 3.161 K
- Tagesänderung
- 2.18%
- Monatsänderung
- 8.17%
- 6-Monatsänderung
- 12.89%
- Jahresänderung
- 10.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K