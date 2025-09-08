通貨 / SMMT
SMMT: Summit Therapeutics Inc
19.23 USD 1.14 (6.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMMTの今日の為替レートは、6.30%変化しました。日中、通貨は1あたり18.18の安値と19.29の高値で取引されました。
Summit Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SMMT News
- バークレイズ、競争上の懸念からサミット・セラピューティクスを「アンダーウェイト」で新規カバー
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- バークレイズ、オンコロジーとイムノロジー株に新たな見解を示す
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- H.C. ワインライトがサミット・セラピューティクスの「買い」評価を再確認
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- ジム・クレイマー：この不動産「ミーム」株で売り抜けろ
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- ダガン氏、サミット・セラピューティクス（SMMT）株を590万ドル相当購入
- サミット・セラピューティクス取締役ザンガネー氏、59億ドル相当の株式を購入
- Duggan buys Summit Therapeutics (SMMT) shares worth $5.9m
- Summit Therapeutics director Zanganeh buys shares worth $5.9m
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
1日のレンジ
18.18 19.29
1年のレンジ
15.55 36.90
- 以前の終値
- 18.09
- 始値
- 18.29
- 買値
- 19.23
- 買値
- 19.53
- 安値
- 18.18
- 高値
- 19.29
- 出来高
- 9.653 K
- 1日の変化
- 6.30%
- 1ヶ月の変化
- -16.86%
- 6ヶ月の変化
- 0.10%
- 1年の変化
- -11.59%
