SMMT: Summit Therapeutics Inc
18.39 USD 0.30 (1.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMMT para hoje mudou para 1.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.18 e o mais alto foi 18.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Summit Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMMT Notícias
- Barclays inicia cobertura da Summit Therapeutics com classificação Underweight devido a preocupações competitivas
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- H.C. Wainwright mantém recomendação de Compra para ações da Summit Therapeutics
- Duggan compra ações da Summit Therapeutics (SMMT) no valor de US$ 5,9 milhões
- Diretor da Summit Therapeutics, Zanganeh compra ações no valor de US$ 5,9 milhões
Faixa diária
18.18 18.50
Faixa anual
15.55 36.90
- Fechamento anterior
- 18.09
- Open
- 18.29
- Bid
- 18.39
- Ask
- 18.69
- Low
- 18.18
- High
- 18.50
- Volume
- 431
- Mudança diária
- 1.66%
- Mudança mensal
- -20.49%
- Mudança de 6 meses
- -4.27%
- Mudança anual
- -15.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh