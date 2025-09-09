Divisas / SMMT
SMMT: Summit Therapeutics Inc
18.09 USD 0.03 (0.17%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMMT de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.76, mientras que el máximo ha alcanzado 18.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Summit Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SMMT News
- Barclays inicia cobertura de Summit Therapeutics con calificación de Infraponderar por preocupaciones competitivas
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- H.C. Wainwright reitera calificación de Compra para acciones de Summit Therapeutics
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Duggan compra acciones de Summit Therapeutics (SMMT) por valor de 5,9 millones de dólares
- La directora de Summit Therapeutics, Zanganeh, compra acciones por valor de 5,9 millones de dólares
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
Rango diario
17.76 18.54
Rango anual
15.55 36.90
- Cierres anteriores
- 18.12
- Open
- 17.76
- Bid
- 18.09
- Ask
- 18.39
- Low
- 17.76
- High
- 18.54
- Volumen
- 7.872 K
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- -21.79%
- Cambio a 6 meses
- -5.83%
- Cambio anual
- -16.83%
