货币 / SMMT
SMMT: Summit Therapeutics Inc
18.15 USD 0.03 (0.17%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMMT汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.76和高点18.54进行交易。
关注Summit Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMMT新闻
- Barclays给Summit Therapeutics股票首次评级为减持，担忧竞争压力
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- H.C. Wainwright重申Summit Therapeutics买入评级
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 港股异动 | 康方生物(09926)涨超4% 近日在WCLC发布依沃西临床优异数据 药品全球市场价值凸显
- 杜根购买Summit Therapeutics (SMMT)股票价值590万美元
- Summit Therapeutics董事Zanganeh购入价值590万美元股票
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
日范围
17.76 18.54
年范围
15.55 36.90
- 前一天收盘价
- 18.12
- 开盘价
- 17.76
- 卖价
- 18.15
- 买价
- 18.45
- 最低价
- 17.76
- 最高价
- 18.54
- 交易量
- 2.201 K
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- -21.53%
- 6个月变化
- -5.52%
- 年变化
- -16.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值