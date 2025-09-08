Currencies / SMMT
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
SMMT: Summit Therapeutics Inc
18.45 USD 0.49 (2.59%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SMMT exchange rate has changed by -2.59% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 18.32 and at a high of 19.09.
Follow Summit Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMMT News
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Duggan buys Summit Therapeutics (SMMT) shares worth $5.9m
- Summit Therapeutics director Zanganeh buys shares worth $5.9m
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Summit Therapeutics Crashes After Failing To Deliver Another Merck-Walloping Punch
- Why Is Summit Therapeutics Stock Sinking Monday? - Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Summit Therapeutics stock rises as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Summit Therapeutics stock sinks after lung cancer drug data disappoints
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
Daily Range
18.32 19.09
Year Range
15.55 36.90
- Previous Close
- 18.94
- Open
- 18.99
- Bid
- 18.45
- Ask
- 18.75
- Low
- 18.32
- High
- 19.09
- Volume
- 3.646 K
- Daily Change
- -2.59%
- Month Change
- -20.23%
- 6 Months Change
- -3.96%
- Year Change
- -15.17%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%