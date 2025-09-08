Dövizler / SMMT
SMMT: Summit Therapeutics Inc
18.89 USD 0.34 (1.77%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMMT fiyatı bugün -1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.69 ve Yüksek fiyatı olarak 19.95 aralığında işlem gördü.
Summit Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMMT haberleri
- Barclays, rekabet endişeleriyle Summit Therapeutics hissesine Düşük Ağırlık notu verdi
- Barclays initiates Summit Therapeutics stock with Underweight rating on competitive concerns
- H.C. Wainwright, Summit Therapeutics için Al derecelendirmesini yineledi
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Duggan, Summit Therapeutics (SMMT) hisselerinden 5,9 milyon dolarlık alım yaptı
- Summit Therapeutics yöneticisi Zanganeh 5,9 milyon dolar değerinde hisse satın aldı
- Duggan buys Summit Therapeutics (SMMT) shares worth $5.9m
- Summit Therapeutics director Zanganeh buys shares worth $5.9m
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
Günlük aralık
18.69 19.95
Yıllık aralık
15.55 36.90
- Önceki kapanış
- 19.23
- Açılış
- 19.30
- Satış
- 18.89
- Alış
- 19.19
- Düşük
- 18.69
- Yüksek
- 19.95
- Hacim
- 9.497 K
- Günlük değişim
- -1.77%
- Aylık değişim
- -18.33%
- 6 aylık değişim
- -1.67%
- Yıllık değişim
- -13.15%
