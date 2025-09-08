Währungen / SMMT
SMMT: Summit Therapeutics Inc
19.23 USD 1.14 (6.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMMT hat sich für heute um 6.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.18 bis zu einem Hoch von 19.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Summit Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.18 19.29
Jahresspanne
15.55 36.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.09
- Eröffnung
- 18.29
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Tief
- 18.18
- Hoch
- 19.29
- Volumen
- 9.653 K
- Tagesänderung
- 6.30%
- Monatsänderung
- -16.86%
- 6-Monatsänderung
- 0.10%
- Jahresänderung
- -11.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K