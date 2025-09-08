Valute / SMMT
SMMT: Summit Therapeutics Inc
18.89 USD 0.34 (1.77%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMMT ha avuto una variazione del -1.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.69 e ad un massimo di 19.95.
Segui le dinamiche di Summit Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SMMT News
- Barclays avvia la copertura di Summit Therapeutics con rating Underweight per timori competitivi
- Barclays scommette sulle biotecnologie con nuove valutazioni su titoli oncologici e immunologici
- Summit Therapeutics: rating azionario ribadito a Buy da H.C. Wainwright
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Opendoor? No Meme Stocks, Ring The Register: Jim Cramer - Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE), Hubbell (NYSE:HUBB)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Duggan acquista azioni Summit Therapeutics (SMMT) per 5,9 milioni di dollari
- Il direttore di Summit Therapeutics Zanganeh acquista azioni per 5,9 milioni
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Summit Therapeutics stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- SMMT Stock Plummets 25% on Regional Data Differences in NSCLC Study
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing In Q3 - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Lunai Bioworks (NASDAQ:RENB)
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
Intervallo Giornaliero
18.69 19.95
Intervallo Annuale
15.55 36.90
- Chiusura Precedente
- 19.23
- Apertura
- 19.30
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- Minimo
- 18.69
- Massimo
- 19.95
- Volume
- 9.497 K
- Variazione giornaliera
- -1.77%
- Variazione Mensile
- -18.33%
- Variazione Semestrale
- -1.67%
- Variazione Annuale
- -13.15%
20 settembre, sabato