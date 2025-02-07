クォートセクション
通貨 / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A

23.14 USD 0.98 (4.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PWPの今日の為替レートは、4.42%変化しました。日中、通貨は1あたり22.29の安値と23.25の高値で取引されました。

Perella Weinberg Partners - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.29 23.25
1年のレンジ
14.12 27.03
以前の終値
22.16
始値
22.41
買値
23.14
買値
23.44
安値
22.29
高値
23.25
出来高
1.998 K
1日の変化
4.42%
1ヶ月の変化
6.98%
6ヶ月の変化
26.45%
1年の変化
20.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K