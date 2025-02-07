통화 / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A
22.81 USD 0.33 (1.43%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PWP 환율이 오늘 -1.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.75이고 고가는 23.24이었습니다.
Perella Weinberg Partners - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
22.75 23.24
년간 변동
14.12 27.03
- 이전 종가
- 23.14
- 시가
- 23.17
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- 저가
- 22.75
- 고가
- 23.24
- 볼륨
- 2.695 K
- 일일 변동
- -1.43%
- 월 변동
- 5.46%
- 6개월 변동
- 24.64%
- 년간 변동율
- 18.99%
20 9월, 토요일