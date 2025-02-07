Валюты / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A
21.81 USD 0.25 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PWP за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.56, а максимальная — 22.20.
Следите за динамикой Perella Weinberg Partners - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PWP
- Директор Perella Weinberg (PWP) Стил продает акции на сумму $4,6 млн
- Perella Weinberg (PWP) director Steel sells $4.6m in stock
- Perella Weinberg Partners issues 1.5 million shares in equity exchange
- Perella Weinberg Stock Q2: Maximum M&A Torque (NASDAQ:PWP)
- Perella Weinberg Partners appoints Mathijn Queis as advisory partner
- Perella Weinberg (PWP) Q2 EPS Jumps 71%
- Perella Weinberg Partners earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Exclusive | Perella Weinberg Strikes Deal for Advisory Firm Specializing in Red-Hot Market
- Perella Weinberg Partners price target lowered to $29 by Citizens JMP
- Perella Weinberg Partners director Robert Steel sells $529,012 in stock
- Wolfe Research raises M&A brokers to Market Weight
- Perella Weinberg issues new equity in private transaction
- Taiwan Semiconductor Feeds AI Chipmakers: Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists?
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
Дневной диапазон
21.56 22.20
Годовой диапазон
14.12 27.03
- Предыдущее закрытие
- 22.06
- Open
- 21.80
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Low
- 21.56
- High
- 22.20
- Объем
- 1.617 K
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- 19.18%
- Годовое изменение
- 13.77%
