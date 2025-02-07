КотировкиРазделы
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A

21.81 USD 0.25 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PWP за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.56, а максимальная — 22.20.

Дневной диапазон
21.56 22.20
Годовой диапазон
14.12 27.03
Предыдущее закрытие
22.06
Open
21.80
Bid
21.81
Ask
22.11
Low
21.56
High
22.20
Объем
1.617 K
Дневное изменение
-1.13%
Месячное изменение
0.83%
6-месячное изменение
19.18%
Годовое изменение
13.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.