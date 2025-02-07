Valute / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A
22.81 USD 0.33 (1.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PWP ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.75 e ad un massimo di 23.24.
Segui le dinamiche di Perella Weinberg Partners - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PWP News
- Il direttore di Perella Weinberg, Steel, vende azioni per 4,6 milioni di dollari
- Perella Weinberg (PWP) director Steel sells $4.6m in stock
- Perella Weinberg Partners issues 1.5 million shares in equity exchange
- Perella Weinberg Stock Q2: Maximum M&A Torque (NASDAQ:PWP)
- Perella Weinberg Partners appoints Mathijn Queis as advisory partner
- Perella Weinberg (PWP) Q2 EPS Jumps 71%
- Perella Weinberg Partners earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Exclusive | Perella Weinberg Strikes Deal for Advisory Firm Specializing in Red-Hot Market
- Perella Weinberg Partners price target lowered to $29 by Citizens JMP
- Perella Weinberg Partners director Robert Steel sells $529,012 in stock
- Wolfe Research raises M&A brokers to Market Weight
- Perella Weinberg issues new equity in private transaction
- Taiwan Semiconductor Feeds AI Chipmakers: Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists?
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
Intervallo Giornaliero
22.75 23.24
Intervallo Annuale
14.12 27.03
- Chiusura Precedente
- 23.14
- Apertura
- 23.17
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Minimo
- 22.75
- Massimo
- 23.24
- Volume
- 2.695 K
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- 5.46%
- Variazione Semestrale
- 24.64%
- Variazione Annuale
- 18.99%
20 settembre, sabato