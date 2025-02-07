QuotazioniSezioni
Valute / PWP
Tornare a Azioni

PWP: Perella Weinberg Partners - Class A

22.81 USD 0.33 (1.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PWP ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.75 e ad un massimo di 23.24.

Segui le dinamiche di Perella Weinberg Partners - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PWP News

Intervallo Giornaliero
22.75 23.24
Intervallo Annuale
14.12 27.03
Chiusura Precedente
23.14
Apertura
23.17
Bid
22.81
Ask
23.11
Minimo
22.75
Massimo
23.24
Volume
2.695 K
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
5.46%
Variazione Semestrale
24.64%
Variazione Annuale
18.99%
20 settembre, sabato