货币 / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A
22.41 USD 0.60 (2.75%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PWP汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点21.85和高点22.57进行交易。
关注Perella Weinberg Partners - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PWP新闻
- Perella Weinberg (PWP) 董事Steel出售价值460万美元股票
- Perella Weinberg (PWP) director Steel sells $4.6m in stock
- Perella Weinberg Partners issues 1.5 million shares in equity exchange
- Perella Weinberg Stock Q2: Maximum M&A Torque (NASDAQ:PWP)
- Perella Weinberg Partners appoints Mathijn Queis as advisory partner
- Perella Weinberg (PWP) Q2 EPS Jumps 71%
- Perella Weinberg Partners earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Exclusive | Perella Weinberg Strikes Deal for Advisory Firm Specializing in Red-Hot Market
- Perella Weinberg Partners price target lowered to $29 by Citizens JMP
- Perella Weinberg Partners director Robert Steel sells $529,012 in stock
- Wolfe Research raises M&A brokers to Market Weight
- Perella Weinberg issues new equity in private transaction
日范围
21.85 22.57
年范围
14.12 27.03
- 前一天收盘价
- 21.81
- 开盘价
- 21.89
- 卖价
- 22.41
- 买价
- 22.71
- 最低价
- 21.85
- 最高价
- 22.57
- 交易量
- 971
- 日变化
- 2.75%
- 月变化
- 3.61%
- 6个月变化
- 22.46%
- 年变化
- 16.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值