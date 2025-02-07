Divisas / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A
22.16 USD 0.35 (1.60%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PWP de hoy ha cambiado un 1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.85, mientras que el máximo ha alcanzado 22.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Perella Weinberg Partners - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PWP News
- Director de Perella Weinberg vende acciones por $4.6 millones
- Director de Perella Weinberg (PWP) vende acciones por 4,6 millones de dólares
- Perella Weinberg (PWP) director Steel sells $4.6m in stock
- Perella Weinberg Partners issues 1.5 million shares in equity exchange
- Perella Weinberg Stock Q2: Maximum M&A Torque (NASDAQ:PWP)
- Perella Weinberg Partners appoints Mathijn Queis as advisory partner
- Perella Weinberg (PWP) Q2 EPS Jumps 71%
- Perella Weinberg Partners earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Exclusive | Perella Weinberg Strikes Deal for Advisory Firm Specializing in Red-Hot Market
- Perella Weinberg Partners price target lowered to $29 by Citizens JMP
- Perella Weinberg Partners director Robert Steel sells $529,012 in stock
- Wolfe Research raises M&A brokers to Market Weight
- Perella Weinberg issues new equity in private transaction
- Taiwan Semiconductor Feeds AI Chipmakers: Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists?
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
Rango diario
21.85 22.85
Rango anual
14.12 27.03
- Cierres anteriores
- 21.81
- Open
- 21.89
- Bid
- 22.16
- Ask
- 22.46
- Low
- 21.85
- High
- 22.85
- Volumen
- 2.959 K
- Cambio diario
- 1.60%
- Cambio mensual
- 2.45%
- Cambio a 6 meses
- 21.09%
- Cambio anual
- 15.60%
