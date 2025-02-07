Moedas / PWP
PWP: Perella Weinberg Partners - Class A
23.08 USD 0.92 (4.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PWP para hoje mudou para 4.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.29 e o mais alto foi 23.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Perella Weinberg Partners - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PWP Notícias
- Diretor da Perella Weinberg (PWP) vende ações no valor de US$ 4,6 milhões
- Perella Weinberg (PWP) director Steel sells $4.6m in stock
- Perella Weinberg Partners issues 1.5 million shares in equity exchange
- Perella Weinberg Stock Q2: Maximum M&A Torque (NASDAQ:PWP)
- Perella Weinberg Partners appoints Mathijn Queis as advisory partner
- Perella Weinberg (PWP) Q2 EPS Jumps 71%
- Perella Weinberg Partners earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Exclusive | Perella Weinberg Strikes Deal for Advisory Firm Specializing in Red-Hot Market
- Perella Weinberg Partners price target lowered to $29 by Citizens JMP
- Perella Weinberg Partners director Robert Steel sells $529,012 in stock
- Wolfe Research raises M&A brokers to Market Weight
- Perella Weinberg issues new equity in private transaction
- Taiwan Semiconductor Feeds AI Chipmakers: Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists?
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
Faixa diária
22.29 23.21
Faixa anual
14.12 27.03
- Fechamento anterior
- 22.16
- Open
- 22.41
- Bid
- 23.08
- Ask
- 23.38
- Low
- 22.29
- High
- 23.21
- Volume
- 542
- Mudança diária
- 4.15%
- Mudança mensal
- 6.70%
- Mudança de 6 meses
- 26.12%
- Mudança anual
- 20.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh