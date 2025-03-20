通貨 / OSS
OSS: One Stop Systems Inc
6.79 USD 0.20 (3.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OSSの今日の為替レートは、3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり6.69の安値と6.97の高値で取引されました。
One Stop Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSS News
- Maris-Tech partners with One Stop Systems to expand US defense reach
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- One Stop Systems earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Mistras (MG) Beats Q2 Earnings Estimates
- KLA (KLAC) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- One Stop Systems launches high-density GPU expansion platform for AI
- One Stop Systems: A High-Potential Defense And AI Edge Play, But I'm Holding For Now (OSS)
- One Stop Systems (OSS) Soars 10.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- One Stop Systems secures $3.9 million in new defense orders
- One Stop Systems secures $2 million medical imaging contract
- One Stop Systems secures $5 million U.S. Navy contract for P-8A aircraft
- OSS Announces Third Order from Leading Asian Defense Contractor for Autonomous Maritime Application
- OSS’s BRESSNER Receives the 2024 EMEA Growth Partner of the Year Award from Digi International
- OSS Partners with U.S. Special Operations Command to Develop High Performance edge Computers (HPeC) for Austere Maritime Environments
- OSS to Attend NVIDIA GTC Paris 2025
- One Stop Systems adds retired Lieutenant General to board
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.69 6.97
1年のレンジ
1.85 6.97
- 以前の終値
- 6.59
- 始値
- 6.74
- 買値
- 6.79
- 買値
- 7.09
- 安値
- 6.69
- 高値
- 6.97
- 出来高
- 1.454 K
- 1日の変化
- 3.03%
- 1ヶ月の変化
- 17.07%
- 6ヶ月の変化
- 185.29%
- 1年の変化
- 188.94%
