Валюты / OSS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OSS: One Stop Systems Inc
6.51 USD 0.19 (3.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSS за сегодня изменился на 3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.05, а максимальная — 6.67.
Следите за динамикой One Stop Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OSS
- Maris-Tech partners with One Stop Systems to expand US defense reach
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- One Stop Systems earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Mistras (MG) Beats Q2 Earnings Estimates
- KLA (KLAC) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- One Stop Systems launches high-density GPU expansion platform for AI
- One Stop Systems: A High-Potential Defense And AI Edge Play, But I'm Holding For Now (OSS)
- One Stop Systems (OSS) Soars 10.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- One Stop Systems secures $3.9 million in new defense orders
- One Stop Systems secures $2 million medical imaging contract
- One Stop Systems secures $5 million U.S. Navy contract for P-8A aircraft
- OSS Announces Third Order from Leading Asian Defense Contractor for Autonomous Maritime Application
- OSS’s BRESSNER Receives the 2024 EMEA Growth Partner of the Year Award from Digi International
- OSS Partners with U.S. Special Operations Command to Develop High Performance edge Computers (HPeC) for Austere Maritime Environments
- OSS to Attend NVIDIA GTC Paris 2025
- One Stop Systems adds retired Lieutenant General to board
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
6.05 6.67
Годовой диапазон
1.85 6.67
- Предыдущее закрытие
- 6.32
- Open
- 6.33
- Bid
- 6.51
- Ask
- 6.81
- Low
- 6.05
- High
- 6.67
- Объем
- 1.656 K
- Дневное изменение
- 3.01%
- Месячное изменение
- 12.24%
- 6-месячное изменение
- 173.53%
- Годовое изменение
- 177.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.