MWA: MUELLER WATER PRODUCTS

25.64 USD 0.31 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MWAの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.88の高値で取引されました。

MUELLER WATER PRODUCTSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.30 25.88
1年のレンジ
21.16 28.71
以前の終値
25.33
始値
25.35
買値
25.64
買値
25.94
安値
25.30
高値
25.88
出来高
1.958 K
1日の変化
1.22%
1ヶ月の変化
-1.46%
6ヶ月の変化
1.42%
1年の変化
18.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K