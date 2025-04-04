通貨 / MWA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MWA: MUELLER WATER PRODUCTS
25.64 USD 0.31 (1.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MWAの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.88の高値で取引されました。
MUELLER WATER PRODUCTSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MWA News
- All You Need to Know About Mueller Water Products (MWA) Rating Upgrade to Buy
- Mueller water products names darin harvey as SVP of operations
- MWA: Secular Growth Tailwinds, Margin Expansion Potential And Attractive Valuation Support
- Mueller Water Products: Upside Is Still Limited (NYSE:MWA)
- After Golden Cross, Mueller Water Products (MWA)'s Technical Outlook is Bright
- Mueller water director Hansen sells $627k in shares
- Smith, former Mueller Water Products VP, sells $227k in stock
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mueller Water Products appoints Richelle Feyerherm as chief accounting officer
- Earnings call transcript: Mueller Water Products Q3 2025 sees record sales
- Mueller Water Products Q3 2025 slides: Record results prompt raised guidance
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Compared to Estimates, Mueller Water Products (MWA) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Mueller Water Products (MWA) Misses Q3 Earnings Estimates
- Mueller Water Products rises as record sales drive guidance boost
- Mueller Water Products (MWA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Valmont Industries (VMI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Mueller Stock: Shares Are Too Expensive To Quench My Thirst For Value (NYSE:MWA)
- Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- TD Cowen’s list of least and most impacted Industrials stocks by tariffs
1日のレンジ
25.30 25.88
1年のレンジ
21.16 28.71
- 以前の終値
- 25.33
- 始値
- 25.35
- 買値
- 25.64
- 買値
- 25.94
- 安値
- 25.30
- 高値
- 25.88
- 出来高
- 1.958 K
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- -1.46%
- 6ヶ月の変化
- 1.42%
- 1年の変化
- 18.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K