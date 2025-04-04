KurseKategorien
Währungen / MWA
Zurück zum Aktien

MWA: MUELLER WATER PRODUCTS

25.64 USD 0.31 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MWA hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.30 bis zu einem Hoch von 25.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die MUELLER WATER PRODUCTS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MWA News

Tagesspanne
25.30 25.88
Jahresspanne
21.16 28.71
Vorheriger Schlusskurs
25.33
Eröffnung
25.35
Bid
25.64
Ask
25.94
Tief
25.30
Hoch
25.88
Volumen
1.958 K
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
-1.46%
6-Monatsänderung
1.42%
Jahresänderung
18.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K