MWA: MUELLER WATER PRODUCTS
25.64 USD 0.31 (1.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MWA hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.30 bis zu einem Hoch von 25.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die MUELLER WATER PRODUCTS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MWA News
- All You Need to Know About Mueller Water Products (MWA) Rating Upgrade to Buy
- Mueller water products names darin harvey as SVP of operations
- MWA: Secular Growth Tailwinds, Margin Expansion Potential And Attractive Valuation Support
- Mueller Water Products: Upside Is Still Limited (NYSE:MWA)
- After Golden Cross, Mueller Water Products (MWA)'s Technical Outlook is Bright
- Mueller water director Hansen sells $627k in shares
- Smith, former Mueller Water Products VP, sells $227k in stock
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mueller Water Products appoints Richelle Feyerherm as chief accounting officer
- Earnings call transcript: Mueller Water Products Q3 2025 sees record sales
- Mueller Water Products Q3 2025 slides: Record results prompt raised guidance
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Compared to Estimates, Mueller Water Products (MWA) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Mueller Water Products (MWA) Misses Q3 Earnings Estimates
- Mueller Water Products rises as record sales drive guidance boost
- Mueller Water Products (MWA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Valmont Industries (VMI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Mueller Stock: Shares Are Too Expensive To Quench My Thirst For Value (NYSE:MWA)
- Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- TD Cowen’s list of least and most impacted Industrials stocks by tariffs
Tagesspanne
25.30 25.88
Jahresspanne
21.16 28.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.33
- Eröffnung
- 25.35
- Bid
- 25.64
- Ask
- 25.94
- Tief
- 25.30
- Hoch
- 25.88
- Volumen
- 1.958 K
- Tagesänderung
- 1.22%
- Monatsänderung
- -1.46%
- 6-Monatsänderung
- 1.42%
- Jahresänderung
- 18.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K