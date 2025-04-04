통화 / MWA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MWA: MUELLER WATER PRODUCTS
25.29 USD 0.35 (1.37%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MWA 환율이 오늘 -1.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.20이고 고가는 25.55이었습니다.
MUELLER WATER PRODUCTS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MWA News
- All You Need to Know About Mueller Water Products (MWA) Rating Upgrade to Buy
- Mueller water products names darin harvey as SVP of operations
- MWA: Secular Growth Tailwinds, Margin Expansion Potential And Attractive Valuation Support
- Mueller Water Products: Upside Is Still Limited (NYSE:MWA)
- After Golden Cross, Mueller Water Products (MWA)'s Technical Outlook is Bright
- Mueller water director Hansen sells $627k in shares
- Smith, former Mueller Water Products VP, sells $227k in stock
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mueller Water Products appoints Richelle Feyerherm as chief accounting officer
- Earnings call transcript: Mueller Water Products Q3 2025 sees record sales
- Mueller Water Products Q3 2025 slides: Record results prompt raised guidance
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Compared to Estimates, Mueller Water Products (MWA) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Mueller Water Products (MWA) Misses Q3 Earnings Estimates
- Mueller Water Products rises as record sales drive guidance boost
- Mueller Water Products (MWA) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Valmont Industries (VMI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Mueller Stock: Shares Are Too Expensive To Quench My Thirst For Value (NYSE:MWA)
- Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- TD Cowen’s list of least and most impacted Industrials stocks by tariffs
일일 변동 비율
25.20 25.55
년간 변동
21.16 28.71
- 이전 종가
- 25.64
- 시가
- 25.40
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- 저가
- 25.20
- 고가
- 25.55
- 볼륨
- 1.634 K
- 일일 변동
- -1.37%
- 월 변동
- -2.81%
- 6개월 변동
- 0.04%
- 년간 변동율
- 17.35%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K