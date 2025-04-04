Валюты / MWA
MWA: MUELLER WATER PRODUCTS
25.50 USD 0.16 (0.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MWA за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.26, а максимальная — 25.63.
Следите за динамикой MUELLER WATER PRODUCTS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.26 25.63
Годовой диапазон
21.16 28.71
- Предыдущее закрытие
- 25.34
- Open
- 25.38
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Low
- 25.26
- High
- 25.63
- Объем
- 1.285 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- -2.00%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- 18.33%
