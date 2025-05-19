通貨 / MQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.81 USD 0.01 (0.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MQの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり5.74の安値と5.93の高値で取引されました。
Marqeta Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MQ News
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- Sumner Crystal sells Marqeta (MQ) shares worth $272,949
- Marqeta, Inc. (MQ) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Marqeta at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion and Growth
- Marqeta appoints interim CEO Mike Milotich to permanent role
- Marqeta (MQ) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Top Mobile Payments Stocks to Buy Amid Rapid Fintech Growth
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- What Makes Marqeta (MQ) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Marqeta stock reaches 52-week high at 6.5 USD
- Marqeta, Inc. (MQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marqeta (MQ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Marqeta (MQ) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Marqeta Q2 2025 slides: processing volume surges 29%, EBITDA margin hits 19%
- Earnings Preview: Marqeta (MQ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Top Mobile Payments Stocks to Buy to Ride the Cashless Wave
- Marqeta stock hits 52-week high at 6.01 USD
- Marqeta to Announce Second Quarter 2025 Results on August 6, 2025
- Marqeta to Power New Klarna Debit Card in the U.S.
- Marqeta stock sinks amid short seller scrutiny
- BILL, Remitly, Marqeta Win Analyst Support As Fintech Growth Picks Up - Fiserv (NYSE:FI), Marqeta (NASDAQ:MQ), Remitly Global (NASDAQ:RELY), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Netflix To $1,220? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- JPMorgan lifts Marqeta stock rating, raises target to $6
1日のレンジ
5.74 5.93
1年のレンジ
3.37 6.55
- 以前の終値
- 5.80
- 始値
- 5.82
- 買値
- 5.81
- 買値
- 6.11
- 安値
- 5.74
- 高値
- 5.93
- 出来高
- 4.917 K
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- -7.04%
- 6ヶ月の変化
- 41.02%
- 1年の変化
- 18.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K