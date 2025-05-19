Moedas / MQ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.87 USD 0.07 (1.21%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MQ para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.82 e o mais alto foi 5.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Marqeta Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MQ Notícias
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- Sumner Crystal sells Marqeta (MQ) shares worth $272,949
- Marqeta, Inc. (MQ) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Marqeta at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion and Growth
- Marqeta appoints interim CEO Mike Milotich to permanent role
- Marqeta (MQ) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Top Mobile Payments Stocks to Buy Amid Rapid Fintech Growth
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- What Makes Marqeta (MQ) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Marqeta stock reaches 52-week high at 6.5 USD
- Marqeta, Inc. (MQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marqeta (MQ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Marqeta (MQ) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Marqeta Q2 2025 slides: processing volume surges 29%, EBITDA margin hits 19%
- Earnings Preview: Marqeta (MQ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Top Mobile Payments Stocks to Buy to Ride the Cashless Wave
- Marqeta stock hits 52-week high at 6.01 USD
- Marqeta to Announce Second Quarter 2025 Results on August 6, 2025
- Marqeta to Power New Klarna Debit Card in the U.S.
- Marqeta stock sinks amid short seller scrutiny
- BILL, Remitly, Marqeta Win Analyst Support As Fintech Growth Picks Up - Fiserv (NYSE:FI), Marqeta (NASDAQ:MQ), Remitly Global (NASDAQ:RELY), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Netflix To $1,220? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- JPMorgan lifts Marqeta stock rating, raises target to $6
Faixa diária
5.82 5.88
Faixa anual
3.37 6.55
- Fechamento anterior
- 5.80
- Open
- 5.82
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Low
- 5.82
- High
- 5.88
- Volume
- 211
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- -6.08%
- Mudança de 6 meses
- 42.48%
- Mudança anual
- 20.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh