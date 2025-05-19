Divisas / MQ
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.80 USD 0.01 (0.17%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MQ de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.77, mientras que el máximo ha alcanzado 5.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marqeta Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- Sumner Crystal vende acciones de Marqeta (MQ) por valor de 272.949 dólares
- Sumner Crystal sells Marqeta (MQ) shares worth $272,949
- Marqeta, Inc. (MQ) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Marqeta at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion and Growth
- Marqeta appoints interim CEO Mike Milotich to permanent role
- Marqeta (MQ) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Top Mobile Payments Stocks to Buy Amid Rapid Fintech Growth
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- What Makes Marqeta (MQ) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Marqeta stock reaches 52-week high at 6.5 USD
- Marqeta, Inc. (MQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marqeta (MQ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Marqeta (MQ) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Marqeta Q2 2025 slides: processing volume surges 29%, EBITDA margin hits 19%
- Earnings Preview: Marqeta (MQ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Top Mobile Payments Stocks to Buy to Ride the Cashless Wave
- Marqeta stock hits 52-week high at 6.01 USD
- Marqeta to Announce Second Quarter 2025 Results on August 6, 2025
- Marqeta to Power New Klarna Debit Card in the U.S.
- Marqeta stock sinks amid short seller scrutiny
- BILL, Remitly, Marqeta Win Analyst Support As Fintech Growth Picks Up - Fiserv (NYSE:FI), Marqeta (NASDAQ:MQ), Remitly Global (NASDAQ:RELY), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Netflix To $1,220? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
Rango diario
5.77 5.95
Rango anual
3.37 6.55
- Cierres anteriores
- 5.79
- Open
- 5.80
- Bid
- 5.80
- Ask
- 6.10
- Low
- 5.77
- High
- 5.95
- Volumen
- 5.741 K
- Cambio diario
- 0.17%
- Cambio mensual
- -7.20%
- Cambio a 6 meses
- 40.78%
- Cambio anual
- 18.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B