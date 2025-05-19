통화 / MQ
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.69 USD 0.12 (2.07%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MQ 환율이 오늘 -2.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.68이고 고가는 5.83이었습니다.
Marqeta Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MQ News
일일 변동 비율
5.68 5.83
년간 변동
3.37 6.55
- 이전 종가
- 5.81
- 시가
- 5.82
- Bid
- 5.69
- Ask
- 5.99
- 저가
- 5.68
- 고가
- 5.83
- 볼륨
- 3.436 K
- 일일 변동
- -2.07%
- 월 변동
- -8.96%
- 6개월 변동
- 38.11%
- 년간 변동율
- 16.36%
