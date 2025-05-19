Währungen / MQ
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.81 USD 0.01 (0.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MQ hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.74 bis zu einem Hoch von 5.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marqeta Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MQ News
Tagesspanne
5.74 5.93
Jahresspanne
3.37 6.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.80
- Eröffnung
- 5.82
- Bid
- 5.81
- Ask
- 6.11
- Tief
- 5.74
- Hoch
- 5.93
- Volumen
- 4.917 K
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- -7.04%
- 6-Monatsänderung
- 41.02%
- Jahresänderung
- 18.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K