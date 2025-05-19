Валюты / MQ
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.79 USD 0.01 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MQ за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.74, а максимальная — 5.82.
Следите за динамикой Marqeta Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MQ
Дневной диапазон
5.74 5.82
Годовой диапазон
3.37 6.55
- Предыдущее закрытие
- 5.80
- Open
- 5.80
- Bid
- 5.79
- Ask
- 6.09
- Low
- 5.74
- High
- 5.82
- Объем
- 3.890 K
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -7.36%
- 6-месячное изменение
- 40.53%
- Годовое изменение
- 18.40%
