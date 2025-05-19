货币 / MQ
MQ: Marqeta Inc - Class A
5.84 USD 0.05 (0.86%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MQ汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点5.78和高点5.90进行交易。
关注Marqeta Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MQ新闻
- Marqeta: A Contrarian Take On BNPL And Expanding Margins (NASDAQ:MQ)
- Sumner Crystal sells Marqeta (MQ) shares worth $272,949
- Marqeta, Inc. (MQ) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Marqeta at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion and Growth
- Marqeta appoints interim CEO Mike Milotich to permanent role
- Marqeta (MQ) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Top Mobile Payments Stocks to Buy Amid Rapid Fintech Growth
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- What Makes Marqeta (MQ) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Marqeta stock reaches 52-week high at 6.5 USD
- Marqeta, Inc. (MQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Marqeta (MQ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Marqeta (MQ) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Marqeta Q2 2025 slides: processing volume surges 29%, EBITDA margin hits 19%
- Earnings Preview: Marqeta (MQ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Top Mobile Payments Stocks to Buy to Ride the Cashless Wave
- Marqeta stock hits 52-week high at 6.01 USD
- Marqeta to Announce Second Quarter 2025 Results on August 6, 2025
- Marqeta to Power New Klarna Debit Card in the U.S.
- Marqeta stock sinks amid short seller scrutiny
- BILL, Remitly, Marqeta Win Analyst Support As Fintech Growth Picks Up - Fiserv (NYSE:FI), Marqeta (NASDAQ:MQ), Remitly Global (NASDAQ:RELY), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Netflix To $1,220? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), ACADIA Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD)
- JPMorgan lifts Marqeta stock rating, raises target to $6
日范围
5.78 5.90
年范围
3.37 6.55
- 前一天收盘价
- 5.79
- 开盘价
- 5.80
- 卖价
- 5.84
- 买价
- 6.14
- 最低价
- 5.78
- 最高价
- 5.90
- 交易量
- 1.419 K
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- -6.56%
- 6个月变化
- 41.75%
- 年变化
- 19.43%
