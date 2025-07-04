クォートセクション
通貨 / MNSO
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r

24.79 USD 0.21 (0.84%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNSOの今日の為替レートは、-0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり24.38の安値と24.80の高値で取引されました。

MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each rダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.38 24.80
1年のレンジ
13.94 27.71
以前の終値
25.00
始値
24.53
買値
24.79
買値
25.09
安値
24.38
高値
24.80
出来高
2.331 K
1日の変化
-0.84%
1ヶ月の変化
1.97%
6ヶ月の変化
32.92%
1年の変化
38.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K