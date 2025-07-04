通貨 / MNSO
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r
24.79 USD 0.21 (0.84%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNSOの今日の為替レートは、-0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり24.38の安値と24.80の高値で取引されました。
MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each rダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MNSO News
1日のレンジ
24.38 24.80
1年のレンジ
13.94 27.71
- 以前の終値
- 25.00
- 始値
- 24.53
- 買値
- 24.79
- 買値
- 25.09
- 安値
- 24.38
- 高値
- 24.80
- 出来高
- 2.331 K
- 1日の変化
- -0.84%
- 1ヶ月の変化
- 1.97%
- 6ヶ月の変化
- 32.92%
- 1年の変化
- 38.11%
