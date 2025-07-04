Währungen / MNSO
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r
24.79 USD 0.21 (0.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNSO hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.38 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNSO News
Tagesspanne
24.38 24.80
Jahresspanne
13.94 27.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.00
- Eröffnung
- 24.53
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Tief
- 24.38
- Hoch
- 24.80
- Volumen
- 2.331 K
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- 1.97%
- 6-Monatsänderung
- 32.92%
- Jahresänderung
- 38.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K