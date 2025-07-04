KurseKategorien
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r

24.79 USD 0.21 (0.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNSO hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.38 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.38 24.80
Jahresspanne
13.94 27.71
Vorheriger Schlusskurs
25.00
Eröffnung
24.53
Bid
24.79
Ask
25.09
Tief
24.38
Hoch
24.80
Volumen
2.331 K
Tagesänderung
-0.84%
Monatsänderung
1.97%
6-Monatsänderung
32.92%
Jahresänderung
38.11%
