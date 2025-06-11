货币 / MNSO
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r
24.91 USD 0.11 (0.44%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNSO汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点24.70和高点24.98进行交易。
关注MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNSO新闻
- Miniso Group Holding: Better Growth Outlook And Capital Returns Outlook (NYSE:MNSO)
- Is It Worth Investing in MINISO Group Holding Limited (MNSO) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Why Miniso Stock Skyrocketed by 20% on Friday
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Analysts bullish on Miniso after earnings beat and store growth recovery
- Company News for Aug 22, 2025
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- BofA Securities upgrades Miniso stock rating to Neutral on earnings beat
- Jefferies upgrades Miniso stock rating to Buy on China store expansion
- BofA Securities upgrades Miniso stock to Neutral on earnings beat
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- MINISO Group Holding Limited (MNSO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Miniso earnings beat by ¥0.49, revenue topped estimates
- MINISO Group shares rise as Q2 earnings beat expectations
- MINISO Group Holding Limited Unsponsored ADR (MNSO) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Is MINISO Group Holding Limited (MNSO) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- MINISO Group Holding Limited Unsponsored ADR (MNSO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Why MINISO Group Holding Limited Unsponsored ADR (MNSO) Dipped More Than Broader Market Today
- Brokers Suggest Investing in MINISO Group Holding Limited (MNSO): Read This Before Placing a Bet
- MINISO Group Holding Limited Unsponsored ADR (MNSO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Ryohin Keikaku Stock: I’m Impressed By The Growth - Not The Price (OTCMKTS:RYKKY)
- Why Is Alibaba (BABA) Raising $1.5B in Fresh Capital Without Paying Interest? - TipRanks.com
- MINISO Group reports regulatory filings for June 2025
日范围
24.70 24.98
年范围
13.94 27.71
- 前一天收盘价
- 24.80
- 开盘价
- 24.82
- 卖价
- 24.91
- 买价
- 25.21
- 最低价
- 24.70
- 最高价
- 24.98
- 交易量
- 338
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 33.57%
- 年变化
- 38.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值