Валюты / MNSO
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r
24.80 USD 0.14 (0.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNSO за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.84.
Следите за динамикой MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.50 24.84
Годовой диапазон
13.94 27.71
- Предыдущее закрытие
- 24.66
- Open
- 24.52
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Low
- 24.50
- High
- 24.84
- Объем
- 973
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 32.98%
- Годовое изменение
- 38.16%
