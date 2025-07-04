Moedas / MNSO
MNSO: MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r
24.57 USD 0.43 (1.72%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNSO para hoje mudou para -1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.38 e o mais alto foi 24.69.
Veja a dinâmica do par de moedas MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.38 24.69
Faixa anual
13.94 27.71
- Fechamento anterior
- 25.00
- Open
- 24.53
- Bid
- 24.57
- Ask
- 24.87
- Low
- 24.38
- High
- 24.69
- Volume
- 207
- Mudança diária
- -1.72%
- Mudança mensal
- 1.07%
- Mudança de 6 meses
- 31.74%
- Mudança anual
- 36.88%
