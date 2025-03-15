通貨 / MDIA
MDIA: Mediaco Holding Inc - Class A
1.32 USD 0.02 (1.49%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDIAの今日の為替レートは、-1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり1.30の安値と1.38の高値で取引されました。
Mediaco Holding Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MDIA News
- MediaCo promotes Brian Fisher to chief revenue officer
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Estrella MediaCo Emerges as the Leading FAST Destination for U.S. Hispanic Audiences
- Estrella MediaCo elevates leaders to boost digital growth
- MediaCo boosts leadership team for strategic growth
1日のレンジ
1.30 1.38
1年のレンジ
0.79 2.28
- 以前の終値
- 1.34
- 始値
- 1.35
- 買値
- 1.32
- 買値
- 1.62
- 安値
- 1.30
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -1.49%
- 1ヶ月の変化
- 2.33%
- 6ヶ月の変化
- 18.92%
- 1年の変化
- 0.76%
