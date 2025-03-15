Валюты / MDIA
MDIA: Mediaco Holding Inc - Class A
1.35 USD 0.07 (4.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDIA за сегодня изменился на -4.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.39.
Следите за динамикой Mediaco Holding Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MDIA
- MediaCo promotes Brian Fisher to chief revenue officer
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Estrella MediaCo Emerges as the Leading FAST Destination for U.S. Hispanic Audiences
- Estrella MediaCo elevates leaders to boost digital growth
- MediaCo boosts leadership team for strategic growth
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- VIEW Investor reaction to U.S.-China progress in trade talks
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bullish trade in Apple options reaps gains as shares jump on tariff exemption
- Goldman Sachs raises odds of US recession to 45%
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- Musk's xAI buys social media platform X for $45 billion
- China to crack down on stock market fake news as AI spurs misinformation, says state media
Дневной диапазон
1.12 1.39
Годовой диапазон
0.79 2.28
- Предыдущее закрытие
- 1.42
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.12
- High
- 1.39
- Объем
- 608
- Дневное изменение
- -4.93%
- Месячное изменение
- 4.65%
- 6-месячное изменение
- 21.62%
- Годовое изменение
- 3.05%
