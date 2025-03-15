Devises / MDIA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MDIA: Mediaco Holding Inc - Class A
1.29 USD 0.03 (2.27%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDIA a changé de -2.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.25 et à un maximum de 1.33.
Suivez la dynamique Mediaco Holding Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDIA Nouvelles
- MediaCo promotes Brian Fisher to chief revenue officer
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Estrella MediaCo Emerges as the Leading FAST Destination for U.S. Hispanic Audiences
- Estrella MediaCo elevates leaders to boost digital growth
- MediaCo boosts leadership team for strategic growth
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- VIEW Investor reaction to U.S.-China progress in trade talks
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bullish trade in Apple options reaps gains as shares jump on tariff exemption
- Goldman Sachs raises odds of US recession to 45%
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- Musk's xAI buys social media platform X for $45 billion
- China to crack down on stock market fake news as AI spurs misinformation, says state media
Range quotidien
1.25 1.33
Range Annuel
0.79 2.28
- Clôture Précédente
- 1.32
- Ouverture
- 1.31
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Plus Bas
- 1.25
- Plus Haut
- 1.33
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- -2.27%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 16.22%
- Changement Annuel
- -1.53%
20 septembre, samedi