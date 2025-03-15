Währungen / MDIA
MDIA: Mediaco Holding Inc - Class A
1.31 USD 0.01 (0.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDIA hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.29 bis zu einem Hoch von 1.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mediaco Holding Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MDIA News
- MediaCo promotes Brian Fisher to chief revenue officer
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Estrella MediaCo Emerges as the Leading FAST Destination for U.S. Hispanic Audiences
- Estrella MediaCo elevates leaders to boost digital growth
- MediaCo boosts leadership team for strategic growth
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- VIEW Investor reaction to U.S.-China progress in trade talks
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Bullish trade in Apple options reaps gains as shares jump on tariff exemption
- Goldman Sachs raises odds of US recession to 45%
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- Musk's xAI buys social media platform X for $45 billion
- China to crack down on stock market fake news as AI spurs misinformation, says state media
Tagesspanne
1.29 1.33
Jahresspanne
0.79 2.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.32
- Eröffnung
- 1.31
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Tief
- 1.29
- Hoch
- 1.33
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 18.02%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K