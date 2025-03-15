QuotazioniSezioni
MDIA: Mediaco Holding Inc - Class A

1.29 USD 0.03 (2.27%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDIA ha avuto una variazione del -2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.33.

Segui le dinamiche di Mediaco Holding Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.25 1.33
Intervallo Annuale
0.79 2.28
Chiusura Precedente
1.32
Apertura
1.31
Bid
1.29
Ask
1.59
Minimo
1.25
Massimo
1.33
Volume
79
Variazione giornaliera
-2.27%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
16.22%
Variazione Annuale
-1.53%
